المثنى تخصص مركزا صحراويا للحجر الصحي

2020/02/24 | 19:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر مطلع في محافظة المثنى، اليوم الاثنين، بأن الحكومة المحلية قررت تخصيص مركز صحي وسط بادية السماوة للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، ان "الحكومة المحلية خصصت المركز الصحي في القرية العصرية الواقعة على الطريق الصحراوي الرابط بين مدينة السماوة وقضاء السلمان، للحجر الصحي لأي إصابة قد تظهر بفيروس كورونا".واضاف ان "المركز سيجهز بالأدوية والمستلزمات الخاصة للتعامل مع أي حالة".وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، لطالب إيراني في محافظة النجف.

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