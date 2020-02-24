قبل إطلاقه.. تسريب مواصفات هاتف “أوبو فايند إكس 2”

2020/02/24 | 19:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت وثيقة مسربة لهاتفي “أوبو فايند إكس 2 برو”، و”أوبو فايند إكس 2″، جزء من تفاصيل التصميم الجديد للهاتف، بحسب تقرير نشره موقع متخصص في التقنية.وقال موقع “جيز تشاينا”، إن الهاتفين حصلا على شهادة البلوتوث من هيئة تعرف اختصارا باسم “Bluetooth SIG”، مشيرا إلى أن النسختين هما “أوبو فايند إكس 2 […]

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