2020/02/24 | 19:58 - المصدر: الغد برس

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اصابة عنصر بالحشد العشائري بنيران قناص لداعش شمال شرقي ديالى

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اصابة عنصر بالحشد العشائري بنيران قناص لداعش شمال شرقي ديالى

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