2020/02/24 | 19:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أوضح محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المحلية ودائرة صحة النجف بعد إصابة الإيراني الجنسية بفيروس كورونا والذي قد دخل قبل إجراءات خلية الازمة لمنع دخول الإيرانيين إلى المحافظة.

وجاءت الإجراءات كما يلي:

اولاً_ بعد اكتشاف الحالة تم عزل المصاب و حجره في المكان الخاص المهيأ لهذه الإصابات من قبل صحة النجف.

ثانياً_ تم الحجر على كافة الملامسين والمقربين من المصاب و كذلك الطلبة الذي اختلط معهم في مكان صحي والفحوصات الطبية جاريةٌ عليهم وفق اعلى المستويات الصحية .

ثالثاً_ تم توجيه مديرية الصحة باستنفار كافة جهودها بإجراءات الكشف الميداني لكافة المناطق و الأحياء و نطلب من المواطنين كافة التعاون التام مع الإجراءات الصحية التي ستتخذها المديرية العامة لصحة النجف الأشرف .

رابعاً_ طالبنا ونجدد المطالبة الحكومة الاتحادية واصحاب القرار في بغداد منع دخول الإيرانيين إلى العراق وخصوصاً عبر بوابة مطار النجف الأشرف الدولي علماً ان هذا الإجراء هو اجراء اتحادي و ليس محلي

خامساً_ تم تأجيل امتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية و الثانوية إلى إشعار آخر من قبل وزارة التربية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما اتخذته محافظة النجف من اجراءات بعد تشخيص مسافر إيراني مصاب بكورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما اتخذته محافظة النجف من اجراءات بعد تشخيص مسافر إيراني مصاب بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).