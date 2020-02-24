انتبه !..هناك محاولة لاختراق هاتفك من قراصنة

2020/02/24 | 20:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أضحت الهواتف الذكية بمثابة حاسوب صغير يحمل الكثير من المعلومات الشخصية والحساسة لمستخدمه، لاسيما مع وجود تطبيقات للبريد الإلكتروني والمصرف الذي يتعامل معه وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.وبالتالي صارت تلك الهواتف صيد ثمينا للقراصنة “الهاكرز” الذين يلجأون لطرق متعددة لسرقة تلك المعلومات لأهداف مادية أو اجتماعية وغير ذلك، لذلك ينصح خبراء أمن المعلومات بالانبتاه إلى […]

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