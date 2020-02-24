كوردستان تصدر موقفاً من حكومة علاوي وتؤكد الخطوات التي قام بها ليست محل ثقة

2020/02/24 | 20:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… انتهى مساء اليوم الاثنين، اجتماع الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان والأطراف السياسية، والخاص لمناقشة المشاركة في حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي.وشارك في الاجتماع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ورئيسة البرلمان ريواز فائق.كما شارك قادة احزاب في اقليم كوردستان، والوفد المفاوض لإقليم كوردستان لتشكيل الحكومة العراقية.[…]

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