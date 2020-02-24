مكافحة الإرهاب يكشف تفاصيل الإنزال الجوي في كركوك

2020/02/24 | 20:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، تفاصيل عملية الإنزال الجوي، ضمن حدود محافظة كركوك.

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