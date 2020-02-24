بالصورة.. حجر أحد طلاب جامعة الفرات الأوسط التقنية في النجف للاشتباه باصابته بكورونا

2020/02/24 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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حجر أحد طلاب جامعة الفرات الأوسط التقنية في النجف للاشتباه باصابته بكورونا

بغداد اليوم- كربلاء

افاد مصدر طبي من داخل محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، بمغادرة زائر يحمل الجنسية السعودية لإحدى مستشفيات المحافظة، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس ’’كورونا’’.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "الزائر ال

بغداد اليوم- الديوانية

اصدرت مديرية صحة محافظة الديوانية، الاثنين (24 شباط 2020)، بيانا بشأن اجراءاتها الوقائية ضد فايروس كورونا.

وردت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) على التساؤلات الكثيرة من قبل اهالي الديوانية حول اجراءات واستعدادات دائر

بغداد اليوم-بغداد

أوعز محافظ الانبار، علي فرحان حميد، بإرسال كادر طبي معزز بعجلات اسعاف الى منفذ القائم الحدودي.

وتضمن كتاب صادر عن المحافظ، وجهه الى دائرة صحة محافظة الأنبار، الايعاز بإرسال كادر طبي معزز بعجلات اسعاف الى منفذ القائم الحدودي، ف

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