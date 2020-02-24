إصابة رجل مسن بنيران قناص لداعش قرب جلولاء في ديالى

2020/02/24 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر امني في ديالى، الاثنين، بان رجلا مسن اصيب قرب ناحية جلولاء بنيران قناص داعشي.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رجلا مسن اصيب في قرية الاصلاح كبرى قرى ريف ناحية جلولاء (74كم شمال شرق بعقوبة) بجروح باطلاقة قنص من قبل داعش".واضاف المصدر، ان "المصاب تم نقله الى مركز طبي قريب لتلقي العلاج، فيما فرضت الاجهزة الامنية اجراءات مشددة وبدأت عملية تمشيط".

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الاثنين (24 شباط 2020)، مقتل 3 دواعش واعتقال 7 اخرين بعملية استهدفت قيادات التنظيم في محافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قواته نفذت عملية نوعية استهدفت قيادات

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاثنين (24 شباط 2020)،بانطلاق عمليتين امنيتين في لتعقب داعش في شرق المحافظة وشمال شرقها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الامنية في ديالى اطلقت عمليتين امنيتين في ان واح

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر محلي من محافظة ذي قار، الاثنين (24 شباط 2020)، بإعادة فتح بوابة شركة نفط ذي قار بعد ساعات على إغلاقها من قبل محتجين من عوائل الشهداء في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الشركة فتحت ابوابها بعد اغلقها

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