2020/02/24 | 20:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو … آمر اللواء 33 بالحشد يكشف تفاصيل الاطاحة بمنسق “داعش” خارج العراق.

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