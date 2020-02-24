2020/02/24 | 20:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، ‏ بإغلاق ضريح الامام علي (ع) لغرض التعقيم الطبي بعد وجود حالة اصابة بفايروس كورونا في محافظة النجف.وقال المصدر ، إن “العتبة العلوية المقدسة إغلقت أبواب ضريح الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في النجف الاشرف، لغرض التعقيم الطبي، بعد وجود حالة اصابة بفايروس كورونا لطالب حوزوي إيراني الجنسية”.وفي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق ضريح الامام علي (ع) لغرض التعقيم ضد “كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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