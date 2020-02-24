سامي حسن موسى - مقتطف من مقال: (لماذا تعد الفلسفة مهمة جدًا لتعلم العلوم)

2020/02/24 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_حسن_موسى صابرينا سميث - أستاذ مساعد في الفلسفة بجامعة نيو هامبشايرترجمة: سامي حسن موسىلماذا يعامل الطلاب الجامعيون الفلسفة -في كثير من الأحيان- وكأنها مختلفة تمامًا عن العلم وتابعة له كليةً؟ في حدود خبرتي، هناك أربعة أسباب بارزة للعيان.أحد الأسباب له علاقة بنقص المعرفة التاريخية.يميل الطلاب الجامعيون إلى اعتبار انقسامهما لقسمين مختلفين انعكاس لانقسام حاد بينهما في العالم؛ ولذلك لا يقدّرون أن ا......

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