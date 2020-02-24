2020/02/24 | 20:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ كربلاء المقدّسة، المهندس نصيف الخطابي، اليوم الاثنين، أنه على اطلاع مستمر بما يخصّ الإجراءات المتخذة من قبل دائرة الصحة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره، نافياً بالوقت ذاته وجود إصابات بالفيروس، كون أن هناك إجراءات مبكّرة اتخذتها المحافظة لمواجهة المرض.وحول أنباء إصابة زائرين سعودي وإيراني بالفيروس قدَما للمحافظة، بيّن الخطابي أن “الحالتين مجرّد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ كربلاء ينفي حدوث اصابة لـ”كورونا” في المحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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