تحالف الفتح: لن نصوت على حكومة تعتمد المحاصصة بطريقة مبطنه

2020/02/24 | 20:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، اليوم الاثنين، ان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو مرشح توافقت عليه غالبية الكتل السياسية بشرط ان يشكل كابينة من المستقلين ويقدم منهاج حكومي يتضمن الالتزام باجراء انتخابات مبكرة .وقال الغبان في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ، نسخة منه، ان “المنهاج الحكومي […]

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