ماذا قال الفريق الطبي الذي اكتشف اصابة “كورونا” في النجف.. فيديو

2020/02/24 | 20:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أطلق الفريق الطبي المسؤول عن تطبيق إجراءات الفحص ومتابعة الحالات المشتبه بإصاباتها بوباء كورونا، مقطعاً مصوراً يوجه فيه نصائحاً وتوجيهات لتوعية السكان في مدينة النجف لموجهة خطر تفشي الوباء بعد اكتشاف حالة مؤكدة في المحافظة.

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