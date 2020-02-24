دخل مجالس وزار أضرحة.. أين تجول الطالب الايراني أميري قبل اكتشاف اصابته بـ”كورونا”؟ (صور وفيديو)

2020/02/24 | 20:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رصدت “يس عراق” تحركات الطالب الايراني المصاب بوباء كورونا المعروفة عالمياً بحسب تصنيفات منظمة الصحة العالمية بـ COVID-19.الشاب سهيل علي أميري من مواليد طهران 1998 جاء الى النجف طالباً في إحدى مدارسها الدينية في مدرسة الطوسي للشيخ حافظ الدجيلي في منطقة الحويش وهو من طلبة السيد أحمد الاشكوري، في العام 2018.[…]

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