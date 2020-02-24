2020/02/24 | 20:59 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يخسر امام الهند في تصفيات آسيا لكرة السلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 20:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخسر امام الهند في تصفيات آسيا لكرة السلة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخسر امام الهند في تصفيات آسيا لكرة السلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).