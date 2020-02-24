2020/02/24 | 20:59 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،الاثنين، ان محمد توفيق علاوي أبلغني بأنه جاهز لمنصب رئاسة الوزراء منذ سنتين ، مؤكدا على انه إذا لم يرسل رئيس الوزراء المكلف أسماء كابينته خلال 48 ساعة فجلسة الخميس تعد ملغاة.وقال الحلبوسي في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة /SNG/ ، ان “محمد توفيق علاوي أبلغني ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي : علاوي أبلغني بأنه جاهز لمنصب رئاسة الوزراء منذ سنتين) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي : علاوي أبلغني بأنه جاهز لمنصب رئاسة الوزراء منذ سنتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).