2020/02/24 | 20:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، اليوم الاثنين، دعمه لتشكيل حكومة عراقية بعيدة عن الترشيحات الحزبية.

وقال في تغريدة تابعتها "الغد برس"، "يدعم حراك الجيل الجديد كجزء من الشارع الكردي الذي ٲحجم 65% من ناخبيه عن المشاركة الانتخابية، تشكيل حكومة عراقية تمثل استجابة لمتطلبات الشارع بعيدا عن الترشيحات الحزبية بما فيها الٲحزاب الكردية، التي تدعي تمثيل الاقليم زورا واحتكرت القرار الكردي بالمال والسلاح وادعاءات القومية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك الجيل الجديد: ندعم تشكيل حكومة عراقية بعيدة عن الاحزاب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك الجيل الجديد: ندعم تشكيل حكومة عراقية بعيدة عن الاحزاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).