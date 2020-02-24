2020/02/24 | 20:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تمكنت قوات الأمن الصينية من القبض على شخص مصاب بفيروس كورونا في أحد الحواجز الأمنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إلقاء عناصر الشرطة القبض على شخص مصاب بفيروس كورونا عند توقيفه بأحد الحواجز الأمنية.

وتمكنت الشرطة من معرفة إصابة سائق السيارة بالفيروس مباشرة بعد استعمال جهاز خاص بالكشف عن الفيروس، لتقوم باستدعاء أحد الأخصائيين مجهز بمعدات خاصة للتعامل بحالات الإصابة بالفيروس، ليتأكد أن السائق مصاب حقيقة بالفيروس.

وعندما اكتشف أمر السائق، حاول المقاومة وعدم الامتثال لأوامر الشرطة، وقام بنزع القناع الواقي إلا أن الشرطة تمكنت من مباغتة المريض وألقت القبض عليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... لحظة اعتقال صيني مصاب بفيروس كورونا حاول الهروب من الشرطة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... لحظة اعتقال صيني مصاب بفيروس كورونا حاول الهروب من الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).