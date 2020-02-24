مقتل ارهابيين اثنين في ديالى

2020/02/24 | 20:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن مقتل ارهابيين اثنين اثناء مداهمة احد الاوكار لعناصر داعش في قضاء بهرز.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء ١٩ واستخبارات ومكافحة إرهاب ديالى، داهمت أحد أوكار داعش الإرهابي في قرية جميل الخضير جنوب بهرز في ديالى وتقوم بالاشتباك مع الارهابيين بداخله".وأضافت انه "تم قتل أحدهما من قبل القوة المداهمة بينما فجر الاخر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه".وأكدت انه "عادت القوة إلى أماكنها دون حدوث أي خسائر".

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