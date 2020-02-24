الجيل الجديد: حزبا

2020/02/24 | 20:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، اليوم الاثنين، ان حزبي "العائلتين" في إقليم كردستان لا يمثلان الشعب الكردي، مبينا انهما "احتكرا" تمثيل الكرد في بغداد عبر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمباركة الأحزاب الشيعية.وغرد عبد الواحد على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "يدعم حراك الجيل الجديد كجزء من الشارع الكردي الذي ٲحجم 65% من ناخبيه عن المشاركة الانتخابية، تشكيل حكومة عراقية تمثل استجابة لمتطلبات الشارع بعيدا عن الترشيحات الحزبية بما فيها الٲحزاب الكردية التي تدعي تمثيل الاقليم زورا واحتكرت القرار الكردي بالمال والسلاح وادعاءات القومية".​يدعم حراك #الجيل_الجديد كجزء من الشارع الكردي الذي ٲحجم 65% من ناخبيه عن المشاركة الانتخابية، تشكيل حكومة عراقية تمثل استجابة لمتطلبات الشارع بعيدا عن الترشيحات الحزبية بما فيها الٲحزاب الكردية التي تدعي تمثيل الاقليم زورا واحتكرت القرار الكردي بالمال والسلاح وادعاءات القومية— Shaswar Abdulwahid (@ShaswarQadir) February 24, 2020​​​​حزبا العائلتين (بارزاني وطالباني) لا يمثلان الشعب الكردي، فقد حصلا على مليون صوت من 6 ملايين نسمة في آخر الانتخابات رغم التزوير الفاضح.الحزبان احتكرا التمثيل الكردي في بغداد عبر المفوضية بمباركة الأحزاب الشيعية وقد آن الأوان لتغيير هذه المعادلة والتعامل مع ممثلين حقیقیین لأقليم.— Shaswar Abdulwahid (@ShaswarQadir) February 23, 2020​​​

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