إصابة 30 شخصاً بحادث دهس في ألمانيا

2020/02/24 | 21:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أصيب 30 شخصاً، اليوم الاثنين، جراء عملية دهس شهدتها بلدة فولكمارسن، غرب ألمانيا.

واندفعت سيارة وسط استعراض بمهرجان في بلدة فولكمارسن، بولاية هيسن غرب ألمانيا اليوم أثناء احتفال مدن ألمانية عديدة بما يسمى "اثنين الورود"، وأسفر الحادث عن إصابات وصف بعضها بـ"الخطيرة"، بينهم أطفال.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية أن حوالي ثلث المصابين تعرضوا لإصابات خطيرة، ولم يتسن الحصول على تعليق من الشرطة بخصوص العدد.

وقالت الشرطة في صفحة عبر تويتر :"تم إلغاء جميع العروض المهرجانية في ولاية هيسه بغرب البلاد، حيث تقع فولكمارسن، كإجراء احترازي."

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحادث خلف نحو 10 مصابين على الأقل، وقالت إن الضحايا كان من بينهم أطفال، وإن شهود عيان يعتقدون أن السائق كان يوجه السيارة نحو الحشد.

وأفادت الشرطة الألمانية أنه تم "توقيف" سائق السيارة بدون أن تكشف أي تفاصيل حول ظروف الحادث أو دوافع المشتبه به، بحسب إذاعة صوت ألمانيا، "دويتشه فيله".

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