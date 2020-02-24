2020/02/24 | 21:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديانا كرزون تعلن عن موعد عقد قرانها على إعلامي شهير (المستقلة) – منى شعلان/ أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، خلال مداخلة هاتفية لها فى إحدى الإذاعات الأردنية ، خبر عقد قرانها على الإعلامى الأردني معاذ العمري ، يوم الجمعة المقبل.وقالت كرزون خلال المداخلة :”حاولنا على قد ما نقدر نخبى الخبر ليوم الجمعة لنعلنه بنفسنا […]

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