2020/02/24 | 21:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالباني يجتمع بوفد امريكي و"اصلاح البيشمركة" على طاولة المباحثات

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