2020/02/24 | 21:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث باسم الشرطة إصابة “العشرات” بجروح حين دهست سيارة حشدا مشاركا في كرنفال في وسط ألمانيا.وقال المتحدث “هناك عشرات الجرحى، بعضهم مصاب بجروح خطيرة”.وتنتشر معلومات متضاربة عما إذا كان ذلك اعتداء أم حادثا عرضيا.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المحلية في مقاطعة هيسي حيث وقعت المأساة “لا يمكن في الوقت الحاضر استبعاد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشرات الجرحى إثر دهس حشد خلال كرنفال في المانيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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