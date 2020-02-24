طالباني ووفد أميركي يبحثان الاصلاحات وتوحيد البيشمركة

2020/02/24 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشاد نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الاثنين، بدور الولايات المتحدة الامريكية وقوات التحالف لدورهم وتعاونهم حول مشروع الإصلاحات لوزارة شؤون البيشمركة.

وسلط طالباني الضوء أثناء اجتماعه بوفد عسكري ودبلوماسي أمريكي تألف من مسؤول مكتب التنسيق الامني في العراق وستيف فيغن القنصل العام للولايات المتحدة الامريكية في اقليم كوردستان والوفد المرافق لهم، على اخر المستجدات السياسية والامنية في كوردستان والعراق .

كما تطرق الجانبان الى الاصلاحات التي تنفذها حكومة اقليم كوردستان في وزارة البيشمركة وتوحيد هذه القوات، حيث اشاد نائب رئيس الوزراء بدور قوات التحالف والولايات المتحدة الامريكية في دعم الإصلاحات في الوزارة.

واكدا ايضا على ان بقايا داعش مازالت تشكل تهديداً وخطراً على أمن اقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وشدد أيضاً على ضرورة وجود تنسيق وتعاون بين قوات البيشمركة والقوات العراقية في هذه المرحلة.

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