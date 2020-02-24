2020/02/24 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يحذر: سيول قادمة من ايران..اتبعوا هذه الاجراءات

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