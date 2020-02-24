تحالف القوى: حكومة علاوي تضم تجار واشخاص مستوردين من الخارج بوساطة من رئيس الجمهورية

2020/02/24 | 21:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكدت النائبة عن تحالف القوى، بسمة بسيم، اليوم الاثنين، أن حكومة علاوي تضم تجار واشخاص مستوردين من الخارج بوساطة رئيس الجمهورية برهم صالح.وقالت بسيم في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” إن “حكومة علاوي تضم اشخاص مستوردين من الخارج، وتجار جاءوا بوساطة من رئيس الجمهورية برهم صالح، وهم اشخاص رفضت […]

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