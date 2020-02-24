ترامب يحدد ضرب (50) هدف ديني وثقافي في ايران

2020/02/24 | 21:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد صادق الهاشمي (( قبل عشرة ايام كتبت مقالا وقلت ان الفايروس سينتقل من قم الى النجف )) ⭕ نتذكر والايام لما يجف حبرها بعد جريمة امريكا بقتل الشهيدين سليماني وابومهدي وقت كانت ايران تستعد بعد دفن الشهيد سليماني لرد عسكري حاسم على امريكا , حينها هدد ترامب بان الرد الامريكي – من خلال تغريدته […]

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