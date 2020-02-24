2020/02/24 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

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علاوي يؤكد تضمن برنامج الحكومة المقبلة لانتخابات مبكرة وينشر مقتطفات منه

بغداد اليوم_ بغداد

حذرت مديرية الدفاع المدني، الاثنين (24 شباط 2020)، من ’’سيول’’ قادمة من ايران ‏خلال الساعات المقبلة، فيما قدمت عدة نصائح للمواطنين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نظرا لتوقع

بغداد اليوم- بغداد

طالب تحالف الوطن أولا، الاثنين (24 شباط 2020)، رئاسة البرلمان بإضافة أحد نواب المحافظات المحررة في اللجنة النيابية المكلفة بدراسة المنهاج الوزاري

واعرب التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، عن "استغرابه من عدم تحقيق التوا

بغداد اليوم- متابعة

وجه طالب العلوم الدينية في محافظة النجف، والذي تم تشخيص اصابته ببفايروس كورونا، والذي يحمل الجنسية الايرانية، سهيل الاميري، الاثنين (24 شباط 2020)، رسالة إلى الشعب العراقي، بعد تشخيص حالته صباح هذا اليوم من قبل الكادر الطبي بمس

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