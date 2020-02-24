2020/02/24 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

وجهت مديرية تربية محافظة النجف، الإثنين (24 شباط 2020) كوادرها التدريسية بعدم الحضور الى المدارس ح...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تربية النجف توجه كوادرها التدريسية بعدم الحضور الى المدارس حتى اشعار اخر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تربية النجف توجه كوادرها التدريسية بعدم الحضور الى المدارس حتى اشعار اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).