2020/02/24 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم_ بغداد

حذرت مديرية الدفاع المدني، الاثنين (24 شباط 2020)، من ’’سيول’’ قادمة من اي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدفاع المدني تحذر من ’’سيول’’ قادمة من ايران خلال الساعات المقبلة وتقدم عدة نصائح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الدفاع المدني تحذر من ’’سيول’’ قادمة من ايران خلال الساعات المقبلة وتقدم عدة نصائح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).