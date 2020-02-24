2020/02/24 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصابة عنصر في الحشد العشائري بنيران قناص داعشي في ناحية محررة بديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 21:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصابة عنصر في الحشد العشائري بنيران قناص داعشي في ناحية محررة بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصابة عنصر في الحشد العشائري بنيران قناص داعشي في ناحية محررة بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).