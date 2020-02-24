الفتح يدعو لحوارات مع الرافضين لعلاوي قبل التصويت على الحكومة والابتعاد عن “الأغـلبية”

2020/02/24 | 21:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف القوى العراقية: وزراء المكون السني جيء بهم من الخارج بغداد – وعد الشمري: دعا تحالف الفتح، أمس الاثنين، الكتل السياسية للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، مشدداً على ضرورة استمرار الحوارات مع الرافضين له بأمل اقناعهم والابتعاد عن فكرة “الاغلبية” خلال الوقت الراهن.يأتي ذلك وقت، طالب تحالف القوى العراقية باستبدال علاوي بشخص اخر ...

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