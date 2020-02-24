عبد المهدي ومسؤلون معه خالفوا النظام الداخلي لمجلس الوزراء وندعو الى محاسبتهم

2020/02/24 | 21:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب جمال المحمداوي: بغداد ـ الصباح الجديد: اتهم النائب جمال المحمداوي امس الاثنين رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي بمخالفة النظام الداخلي لمجلس الوزراء، من خلال إعادة تكليف المناصب العليا، محملا اياه التبعات القانونية لهذه المخالفة.وقال المحمداوي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن ” المادة ٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لسنة ...

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