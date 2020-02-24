وزارة الصحة تؤكد إصابة إيراني بالفيروس القاتل في النجف

2020/02/24 | 21:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا يصل الى البلاد..بغداد ـ الصباح الجديد: اكدت وزارة الصحة والبيئة يوم امس الاثنين إصابة وافد إيراني بفيروس كورونا في محافظة النجف.وقالت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان “نتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (ايراني الجنسية) ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الازمة الوزارية بإيقاف ...

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