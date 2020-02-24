حسين سالم مرجين - التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا عراقيل وتحديات الواقع ...وإمكانات الإصلاح 2018- 2011

2020/02/24 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_سالم_مرجين ملخص : تسعى الورقة العلمية إلى التعرف على أهم العراقيل والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا في مرحلة 2011- 2018، حيث أحدثت التطورات في مرحلة ما بعد 2011م، آثار سلبية على النظام التعليمي في الجامعات الليبية، وهذا لا يعني بالضرورة أن الجامعات الحكومية الموجودة قبل هذا التاريخ لم تواجه عراقيل وتحديات، كما أن العراقيل والتحديات ازدادت خلال مرحلة ما بعد 2014م، حيث أصبحت هناك حكومتان، ......

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