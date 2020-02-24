2020/02/24 | 21:30 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خشية كورونا .. توجية من تربية النجف للكوادر التدريسية بعدم الحضور حتى إشعار اخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 21:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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