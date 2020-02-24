علاوي يكشف عن برنامجه الحكومي

2020/02/24 | 21:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مساء اليوم الاثنين، عن مقتطفات من برنامجه الحكومي، مؤكدا ان اول المحاور هو الانتقال الى انتخابات حرة نزيهة.وغرد علاوي على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلا "تلتزم الحكومة بتوفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بأقرب موعد تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب".

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