اصابة شرطي بمداهمة وكر لتجار المخدرات في المثنى

2020/02/24 | 21:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الاثنين، عن إصابة شرطي بجروح أثناء مداهمة وكرا لتجار المخدرات شرقي المحافظة.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "منتسبا أصيب بجروح متفاوتة أثناء مداهمة دورية أمنية لوكر لتجار مخدرات في إحدى مناطق السوير شرق المحافظة".وأضافت أن "المنتسب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما تم القاء القبض على أحد المطلوبين واقتياده إلى مركز امني لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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