2020/02/24 | 21:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا يلغي احتفالات العيد الوطني بالكويت المستقلة /ألغت الكويت، الاثنين، الاحتفالات بالعيد الوطني حتى إشعار آخر بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان له “إن الوضع الاستثنائي يستوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين”.وقرر مجلس الوزراء إلغاء كافة فعاليات الوطنية والشعبية حتى إشعار […]

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