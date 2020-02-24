طهران: اجتماع فيينا المقبل لا علاقة له بآلية حل النزاعات في الاتفاق النووي

2020/02/24 | 21:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكدت الخارجية الإيرانية أن اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني المزمع عقده في فيينا، الأربعاء المقبل، ليس له أي علاقة بآلية حل الخلافات، التي فعلتها الدول الأوروبية بعد إعلان إيران تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين أن “الاجتماع الذي يعقد الأربعاء القادم هو اجتماع […]

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