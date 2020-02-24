محمد علاوي يؤكد تضمين الانتخابات المبكرة في برنامجه الحكومي ويخاطب المفوضية

2020/02/24 | 21:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين، تضمن برنامج الحكومة المقبلة لانتخابات مبكرة وينشر مقتطفات منه.وقال علاوي في تغريدة له على تويتر، “تلتزم الحكومة بتوفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بأقرب موعد تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب”.واضاف، “نؤكد على أن تزودنا المفوضية العليا المستقلة […]

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