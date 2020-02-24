علاوي يعيد النظر بعلاقاته مع الجهات التي لم تقف مع الحراك السلمي

2020/02/24 | 21:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..استغرب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي موقف الولايات المتحدة من الحراك الشعبي السلمي الذي يشهده العراق، متسائلاً في الوقت ذاته “هل سيكتفون بالاستنكار والمطالبة بحماية المتظاهرين بدلاً من تقديم الجناة الى المحاكم الجنائية الدولية وهم معروفون”؟.وقال علاوي في بيان صحفي اليوم الاثنين، “نحن حريصون على ان ينتصر الشعب العراقي ويحقق سيادته الكاملة على ارضه، […]

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