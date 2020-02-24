الاتحاد الكويتي يوقف النشاط الكروي لاسبوعين بسبب كورونا

2020/02/24 | 22:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ايقاف النشاط الرياضي لاسبوعين بسبب مرض “كورونا”.وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف الصباح عبر حساب الاتحاد الرسمي على “تويتر”، إن “الاتحاد قرر ايقاف النشاط الرياضي لمدة اسبوعين من اليوم”.واضاف “ذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك من أجل

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