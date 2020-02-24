المقاومة الفلسطينية تعلن مسؤوليتها عن الاشتباك المسلح بموقع ايرز العسكري شمال غزة

2020/02/24 | 22:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، عن مسؤوليتها عن الاشتباك المسلح بموقع ايرز العسكري شمال قطاع غزة.وذكرت كتائب المقاومة الوطنية، في بيان لها، اطلعت عليه “العهد نيوز”، أنها “استخدمت خلال الاشتباك المسلح بـ “موقع ايرز” العسكري شمال قطاع غزة، الاسلحة الرشاشة وقدائف الآر بي جي، وبعد انسحاب المجموعة […]

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