2020/02/24 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر: جاهز لحل الحشد الشعبي والبيشمركة وجميع الميليشيات الأخرى

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