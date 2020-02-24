الصدر: ايران تفاجأت بتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء

2020/02/24 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

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قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، إن ايران تفاجأت بتكليف محمد توفيق علاوي ب...





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