إليسا تدعو لايقاف الرحلات الجوية مع ايران

2020/02/24 | 22:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعت الفنانة اللبنانية اليسا حكومتها الى ايقاف الرحلات الجوية مع ايران بعد انتشار فايروس كورونا الجديد.وغردت إليسا على حسابها في موقع تويتر قائلة: “دولتنا وقحة.ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير.انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات […]

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